— Макаров может перейти в "Краснодар"? Близко к бреду. Денис сейчас игрок основного состава, у него все получается. И для него жизненно важно находиться именно в нашей команде, — рассказал функционер в интервью Sport24.
Сайманов предположил, что даже если Макаров перейдет в "Краснодар", то куда южане отправят Вандерсона или Макарову придётся прийти и довольствоваться местом в запасе команды, когда в "Рубине" он игрок стартового состава.
22-летний Макаров в девяти матчах чемпионата России текущего сезона забил четыре гола.
Гендиректор "Рубина" назвал бредом возможный уход Макарова в "Краснодар"
Генеральный директор "Рубина" опроверг уход полузащитника Дениса Макарова в "Краснодар".
Фото: ФК "Рубин"
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