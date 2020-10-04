Поединок завершился победой "Сочи" со счетом 4:2.
"Игра очень хорошая, добротного уровня! Столько голов, столько позитивных эмоций! Ребята молодцы! Обе команды сражались. Мячи получились шедеврами. Это настоящая Российская Премьер-лига, не дно. Мы способны показывать достойный футбол", - сказал Ротенберг.
"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
В следующем туре "Сочи" сыграет на выезде с "Зенитом". Поединок состоится 17 октября.
Источник: "СЭ"
Ротенберг: доказали, что РПЛ - не дно
Президент "Сочи" Борис Ротенберг подвел итог матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: ФК "Сочи"
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