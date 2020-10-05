Момент произошёл во время матча 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).
— Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной, в "Зените" выходные, через три дня команда выходит готовиться, — рассказал Медведев в интервью Sport24.
Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. За это время клуб дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
32-летний Дзюба выступает в составе "Зенита" с лета 2015 года, проведя за клуб 186 матчей, забив 80 голов и отдав 56 голевых передач.
После 10 туров "Зенит" занимает первое место турнирной таблицы чемпионата России с 21 очком. У "Спартака" столько же, но питерцы выше за счёт лучшего показателя разницы забитых и пропущенных мячей.
Медведев прокомментировал возможный конфликт Дзюбы и Семака
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил перепалку между наставником клуба Сергеем Семаком и форвардом Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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