По данным источника, на прошлой неделе столичные власти обсуждали меры по профилактике коронавирусной инфекции. Во время обсуждения было названо несколько вариантов мер: власти могут как полностью закрыть доступ зрителей к футбольным матчам, так и частично ограничить их число. Ограничения могут ввести уже в 11-м туре Российской Премьер-Лиги.
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут 17 и 18 октября.
Напомним, что в последние дни в Москве и по всей России наблюдается рост числа заражённых COVID-19.
Источник: "Чемпионат"
Власти обсудили возможное закрытие трибун на футбольных матчах в России в ближайший месяц
В мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС.
Фото: ФК "Урал"
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