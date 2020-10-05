— Венделу нравится номер 37. Если этот номер свободен, то возьмет его, — заявил агент в интервью "СЭ".
Напомним, ранее Барбьери заявил, что стороны согласовали условия сделки.
Сейча 37 номер в "Зените" принадлежит Вадиму Симутенкову.
Известен номер, под которым Вендел будет играть за "Зенит"
Сесар Барбьери, представитель полузащитника "Спортинга" Вендела, рассказал о любимом номере футболиста.
Фото: Getty Images
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