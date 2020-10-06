"Что касается Кузяева, то вы новости узнаете чуть позже. Если новости по Далеру у нас будут, то они будут сегодня. Что касается Ригони, то это полноценный переход, а не аренда. Он перешел в другой клуб", - сказал Медведев.
Кузяев покинул "Зенит" по окончании прошлого сезона. Ранее была информация, что 27-летний игрок ведет переговоры с европейскими клубами. Также на Кузяева претендовали "Локомотив" и "Краснодар".
Напомним, что Эмилиано Ригони перешел в "Эльче".
Источник: РИА Новости
Гендиректор "Зенита": новости по Кузяеву будут сегодня
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о последних трансферных новостях клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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