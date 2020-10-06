"Зарема переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Как я понял, основная деятельность и то, чего хочет добиться — стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций.
Главная цель Заремы - не допустить воровства денег мужа? Да, правильно", - передает слова агента "РБ-Спорт".
Напомним, что Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С момента его прихода "красно-белые" 1 раз стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Супруга Федуна Зарема Салихова с недавнего времени стала активно заниматься делами клуба.
"Спартак" после 10-и матчей в Российской Премьер-Лиге имеет в своем активе 21 очко. Подопечные Доменико Тедеско занимают 2 место в чемпионате, уступая лидеру петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям.
"Главная цель Заремы - не допустить воровства денег мужа". Мижигурскис - о жене владельца "Спартака" Федуна
Футбольный агент Валерюс Мижигурскис рассказал о цели супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
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