Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Манджукича в "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему не состоялся переход нападающего Марио Манджукича в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. В итоге решили не рисковать", - цитирует Кикнадзе Sport24.

Ранее сообщалось, что переход Манджукича в "Локомотив" не состоялся из-за разногласий по поводу зарплаты игрока. В частности, по одной из версий, гендиректор "железнодорожников" предлагал зафиксировать в контракте курс евро, но представители хорватского футболиста на такой шаг не согласились.

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Теги: Кикнадзе Локомотив Манджукич
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