"Мне жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа. К сожалению, в один день все перевернулось. Мы учтем на будущее, извлечем уроки.
Переходу помешал отец Кузяева? Это неправда. Ни сам Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с "Локомотивом" не состоялась", - передает слова Кикнадзе Sport24.
Напомним, что сегодня, 6 октября, Кузяев подписал контракт с "Зенитом". Ранее появилась информация, что футболист близок к заключению 3-летнего договора с "железнодорожниками", но переход так и не состоялся.
После 10-и туров московский "Локомотив" с 18 очками занимает 5 место в Российской Премьер-Лиге.
Кикнадзе: Кузяева должны были подписать вчера, но все перевернулось. Его отец тут не виноват
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Далера Кузяева в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
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