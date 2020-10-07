Стало известно, что футболист не был заявлен на чемпионат России. Геркус сообщает, что невозможно заявить игрока в еврокубки, если он не был заявлен в европейский чемпионат.
— Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. "Локомотив" ошибся с интерпретацией регламента, — написал Геркус в телеграме.
Напомним, экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш был куплен у "Порту" за семь миллионов евро.
Геркус: "Локомотив" никак не сможет заявить Зе Луиша в Лигу чемпионов из-за ошибки
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб допустил ошибку с регистрацией нападающего Зе Луиша.
Фото: ФК "Локомотив"
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