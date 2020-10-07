По информации источника, уфимский клуб достиг договоренности с агентом 54-летнего специалиста Вадимом Шаблием.
Напомним, что сегодня, 7 октября, "Уфа" объявила о расторжении контракта с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию сторон.
Последним местом работы Кононова была "Рига". Ранее специалист возглавлял "Спартак" и "Краснодар".
Источник: Кононов возглавит "Уфу". Клуб договорился с агентом специалиста
Олег Кононов с большой долей вероятности станет тренером "Уфы".
Фото: ФК "Спартак"
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