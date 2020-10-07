Азмун - Ригони: буду скучать, бро!

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попрощался с бывшим партнером по команде Эмилиано Ригони.

Фото: "инстаграм" Сердара Азмуна
"Буду скучать по тебе, бро! Удачи!" — написал иранец в своем "Инстаграме".

Напомним, что Ригони перешел из петербургского клуба в "Эльче".

Ригони стал футболистом "Зенита" в 2017 году. Его трансфер обошелся "сине-бело-голубым" в 9 млн евро. Всего в составе петербургского клуба аргентинец провел 62 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.



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Теги: Азмун Ригони Эльче Зенит
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