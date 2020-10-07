— Продажи лидеров "Уфы" — участь любого клуба с таким финансированием. Там выстроена нормальная система, по крайней мере, была выстроена, пока у руля находился Шамиль Газизов.
Гаджиев рассказал, что он общался с Газизовым на эту тему, который заявил, что это учесть всех маленьких клубов. Продавая игроков, поддерживать неплохой уровень финансирования, как и работала башкирская команда.
— Мне приходилось быть в таких условиях. Я знаю, что это такое, когда команда расстается с лидерами. Были ситуации, когда продавали вплоть до 14 игроков. Это очень тяжело для клуба, ведь, как правило, замена не бывает адекватной. Поэтому вопрос не к тренеру, а руководству. Они сами должны решать, правильно ли они сделали, продав футболистов. Евсеев — человек с достаточно сложным характером. Но в своем стержне Вадим — правильный.
Гаджиев добавил, что даже если клуб находит замену, то с этими игроками предстоит долгая работа, чтобы они адаптировались к коллективу. Он считает, что даже способным молодым футболистом нужно время, чтобы вырасти, став опытными зрелыми игроками. Специалист отмечает, что работа с игроком — это не часовой механизм. Также Гаджиев уверен, что Евсеев в определенных ситуациях может быть мягким и сентиментальным, хотя его все описывают как жесткого.
— Евсеев — тренер уровня Премьер-лиги. Он не завалит работу, сможет работать качественно. Его команда будет играть на уровне своих возможностей, — рассказал Гаджиев в интервью Vseprosport.
Cегодня Вадим Евсеев и "Уфа" объявили о расторжении контракта по согласию сторон. Клуб после десяти туров располагается на предпоследнем месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с шестью очками.
Гаджиев: Евсеев — тренер уровня РПЛ. С ситуацией в "Уфе" вопрос к руководству, а не к нему
Российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"
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