Мурзагулов: "Уфа" договорилась с новым наставником

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб практически определился с новым наставником.
Фото: ФК "Уфа"
— У нас есть понимание, кто будет новым главным тренером. Договорились с ним еще позавчера. Специалист попросил дать ему время спокойно закончить свои дела. Послезавтра представим его команде.

Могу сказать, что два из трех специалистов тренерского штаба будут из топ-5 чемпионатов. Имя главного тренера называть пока не буду, — рассказал Мурзагулов в интервью "Sport24".

Напомним, на днях клуб и Вадим Евсеев объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию. Специалист тренировал команду с марта 2019 года, сумев сохранить "Уфу" в РПЛ по итогам стыковых матчей в сезоне 2018/19. В текущем сезоне "Уфа" идёт на предпоследнем месте турнирной таблицы с пятью очками. После ничейной игры с "Ротором" (1:1) Евсеев покинул клуб.

Ранее сообщалось, что руководство башкирского клуба рассматривает возможность назначения главным тренером Олега Кононова, Рашида Рахимова или Сергея Юрана, который до этого работал в красногорском клубе "Зоркий". Вице-мэром этого города раньше был сам Мурзагулов.

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Теги: Уфа Мурзагулов Евсеев Юран Рахимов Кононов
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