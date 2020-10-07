Как сообщается, помимо Олега Кононова, клуб рассматривает возможность приглашения Рашида Рахимова.
Последним клубом специалиста был "Ахмат", который он возглавлял в 2018-2019 годах.
Напомним, наставник "Уфы" Вадим Евсеев и клуб расторгли контракт по согласию сторон.
Источник: "Матч ТВ".
"Уфа" рассматривает Кононова и Рахимова на пост главного тренера
"Уфа" продолжает поиски нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Уфа"
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