По информации источника, руководство уфимского клуба определилось с наставником команды. Им станет Рашид Рахимов. От кандидатур Сергея Юрана и Олега Кононова в клубе окончательно отказались.
Напомним, что 7 октября экс-наставник "Уфы" Вадим Евсеев объявил об уходе из клуба.
После 10-и туров команда из Башкортостана с 6 очками занимает предпоследнее место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Источник: Рахимов станет главным тренером "Уфы"
Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов близок к тому, чтобы возглавить "Уфу".
Фото: ФК "Ахмат"
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