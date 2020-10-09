Источник: Рахимов станет главным тренером "Уфы"

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов близок к тому, чтобы возглавить "Уфу".

Фото: ФК "Ахмат"

По информации источника, руководство уфимского клуба определилось с наставником команды. Им станет Рашид Рахимов. От кандидатур Сергея Юрана и Олега Кононова в клубе окончательно отказались.



Напомним, что 7 октября экс-наставник "Уфы" Вадим Евсеев объявил об уходе из клуба.



После 10-и туров команда из Башкортостана с 6 очками занимает предпоследнее место в РПЛ.



Источник: телеграм-канал Ивана Карпова