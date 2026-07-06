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"Трамп спокойно использует право своей силы". Губерниев - о скандале со сборной США

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальное решение ФИФА.
Фото: Getty Images
"Это право сильного. Трамп позвонил, и ФИФА обосрались от страха. Бельгийцы подали протест. Сейчас Трамп позвонит королю Бельгии — те обосрутся и отзовут протест. Трамп спокойно использует право своей силы", - сказал Губерниев.

Ранее ФИФА объявила о решении приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии.

Королевская бельгийская футбольная федерация обратилась в ФИФА с официальной просьбой о пересмотре принятого решения.

Источник: "СЭ"

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