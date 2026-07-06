Дюков: есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций в России пройдет финал ЛЧ и Суперкубок

- У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести, - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".
Напомним, что национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что сборная России по футболу до 15-ти лет допущена до чемпионата мира, который пройдет в Азербайджане.
Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году должен был состояться в Санкт-Петербурге, а Суперкубок УЕФА в 2023 году - в Казани. Оба матча были перенесены в другие города после отстранения России.