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Дюков: есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций в России пройдет финал ЛЧ и Суперкубок

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в России после снятия санкций пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: РФС
По словам Дюкова, Казань и Санкт-Петербург после снятия санкций примут матчи, запланированные до 2022 года.

- У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести, - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

Напомним, что национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что сборная России по футболу до 15-ти лет допущена до чемпионата мира, который пройдет в Азербайджане.

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году должен был состояться в Санкт-Петербурге, а Суперкубок УЕФА в 2023 году - в Казани. Оба матча были перенесены в другие города после отстранения России.

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