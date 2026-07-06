Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
17:00
РоторНе начат

"Это трудно назвать усилением". Быстров - о Джикии в "Локомотиве"

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о работе "Локомотива" на трансферном рынке.
Фото: ФК "Локомотив"
"Даже не знаю… Это трудно назвать усилением. Георгий — возрастной футболист. Он сейчас слабее тех, кто был у "Локомотива".

А усиление — это футболист, который приходит, чтобы играть в основном составе. В целом Джикия — хороший футболист, но все-таки возраст. Еще два года назад он не попадал в стартовый состав "Спартака". Почему сейчас он должен заиграть? Непонятно", - сказал Быстров.

"Локомотив" официально сообщил о переходе Георгия Джикии 24 июня. Московский клуб подписал контракт с 32-летним центральным защитником, который находился в статусе свободного агента, до лета 2027 года.

За свою профессиональную карьеру Джикия выступал за такие клубы как: "Спартак-Нальчик", "Химик", "Амкар", "Спартак" и "Химки". Последний сезон россиянин провел в Турции, где защищал цвета "Антальяспора".

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится