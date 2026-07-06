"Это трудно назвать усилением". Быстров - о Джикии в "Локомотиве"

"Даже не знаю… Это трудно назвать усилением. Георгий — возрастной футболист. Он сейчас слабее тех, кто был у "Локомотива".
А усиление — это футболист, который приходит, чтобы играть в основном составе. В целом Джикия — хороший футболист, но все-таки возраст. Еще два года назад он не попадал в стартовый состав "Спартака". Почему сейчас он должен заиграть? Непонятно", - сказал Быстров.
"Локомотив" официально сообщил о переходе Георгия Джикии 24 июня. Московский клуб подписал контракт с 32-летним центральным защитником, который находился в статусе свободного агента, до лета 2027 года.
За свою профессиональную карьеру Джикия выступал за такие клубы как: "Спартак-Нальчик", "Химик", "Амкар", "Спартак" и "Химки". Последний сезон россиянин провел в Турции, где защищал цвета "Антальяспора".
Источник: Sport24