Нападающий "Оренбурга" близок к переходу в БАТЭ

Иван сейчас проходит медосмотр, в ближайшее время планируем включить его в заявку", - цитирует Капского "Чемпионат".
За свою карьеру Иван Игнатьев, помимо "Краснодара", воспитанником которого является, выступал за алжирскую "Кабилию", армянский "Урарту", сербский "Железничар", "Сочи", московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов", "Оренбург" и казанский "Рубин". Весеннюю часть минувшего сезона 27-летний нападающий на правах аренды провел в тульском "Арсенале", за который сыграл в 3 матчах и не отметился результативными действиями.