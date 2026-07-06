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Дзюба: "Зенит" выигрывал бы все чемпионаты, как "Бавария", если бы у них был тренер посильнее

Форвард Артем Дзюба высказался об амбициях петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дзюбы, "Зенит" мог бы быть гегемоном, если бы у них был тренер посильнее.

- "Зенит" прямо сильно выделяется по составу. Если бы у "Зенита" был бы тренер посильнее…
Прямо сильный тренер у "Зенита" был, они бы выигрывали все чемпионаты, как "Бавария" — плюс 30 очков, - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги - петербуржцы выиграли чемпионат в седьмой раз за последние восемь лет. В матче за Суперкубок России сине-бело-голубые сыграют с московским "Спартаком".

Главным тренером петербуржцев с 2018 года является Сергей Семак, ранее он занимал аналогичный пост в "Уфе", а до этого был помощником в сборной России.

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