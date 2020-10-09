О медосмотре нигерийского футболиста источнику стало известно из итальянской клинике "Вилла Стюарт". Отмечается, что в случае удачного обследования, сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа.
Минувший сезон Мозес провел в аренде в итальянском "Интере", в составе которого сыграл 12 матчей в чемпионате и сделал 5 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
В итальянской клинике рассказали, что Мозес завтра пройдет медосмотр перед переходом в "Спартак"
Полузащитник "Челси" Виктор Мозес завтра, 10 октября, пройдёт медобследование перед переходом в "Спартак".
Фото: ФК "Интер"
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