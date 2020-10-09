По информации источника, все детали контракта немецкого специалиста согласованы. Соглашение будет подписано в ближайшее время. Отмечается, что Шварц - кандидатура спортивного директора "Динамо" Желько Бувача.
Напомним, что Шварц тренировал немецкий "Майнц" с 2017 по 2019 год.
"Динамо" после 10-и туров имеет в своем активе 17 очков и занимает 6 место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "Чемпионат"
"Динамо" согласовало назначение Шварца на пост главного тренера
"Динамо" достигло принципиального согласия по назначению Сандро Шварца главным тренером команды.
Фото: ФК "Майнц"
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