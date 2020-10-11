"Переговоры с Рахимовым начались в тот же день, когда поняли, что Вадим Евсеев настроен перейти на другую работу. Других кандидатур мы не рассматривали — вели разговор только с Рашидом Маматкуловичем", - цитирует Мурзагулова "Спорт-экспресс".
Также специалист отметил, что задачей "Уфы" на нынешний сезон является сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.
Ранее в СМИ ходили слухи о переговорах уфимского клуба с Олегом Кононовым и Сергеем Юраном.
Сегодня, 11 октября, стало известно о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера "Уфы". Ранее специалист возглавлял грозненский "Ахмат".
После 10-и туров "Уфа" с 6 очками занимает предпоследнее, 15 место в РПЛ.
Мурзагулов: кроме Рахимова других кандидатур на пост тренера "Уфы" не рассматривали
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
Фото: Горобзор
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