Мурзагулов: в тренерский штаб Рахимова войдут два европейских специалиста

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
Фото: Горобзор
"Кандидатура Рахимова, честно говоря, была практически одна. Могли взять молодого специалиста, но здесь была возможность пригласить человека одного из самых авторитетных и опытных в стране, который поработал и в Европе. У нас в команде много молодых игроков, и должен быть такой наставник: взрослый, состоявшийся, строгий, но справедливый. Я уверен, это принесет результат.

В тренерский штаб Рахимова войдут два европейских специалиста, один - по тактике, другой - по физподготовке. Сейчас решаются визовые вопросы и вопросы с разрешением на работу, и как они будут решены, эти люди приступят к своим обязанностям", - сказал Мурзагулов клубной пресс-службе.

Рашид Рахимов возглавил "Уфу" 11 октября, сменив на этом посту Вадима Евсеева.

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Теги: Мурзагулов УФА Рахимов
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