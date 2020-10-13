"Отдать в аренду любой ценой Жалолиддинова и Джорджевича. Так стоит сегодня задача для "Локомотива". В ближайшие дни сделки должны состояться", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Напомним, что оба футболиста были исключены из заявки "Локомотива" на сезон РПЛ.
Ранее появилась информация об интересе к Джорджевичу со стороны тульского "Арсенала" и "Урала".
"Локомотив" после 10-и туров с 18-ю очками занимает 5 место в чемпионате России.
Геркус: задача "Локомотива" - отдать Жалолиддинова и Джорджевича в аренду любой ценой
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился информацией о будущем футболистов "железнодорожников" Жасура Жалолиддинова и Луки Джорджевича.
Фото: ФК "Локомотив"
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