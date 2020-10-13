"Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Воронин играл в "Майнце" и хорошо знает нового тренера. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно – поддержка именно этого решения", - передает слова Степашина "Комсомольская правда".
Новым главным тренером "Динамо" с большой долей вероятности станет экс-наставник "Майнца" Сандро Шварц. Воронин знаком с 41-летним специалистом по совместной работе в немецком клубе.
Напомним, что Воронин выступал за "Динамо" в период с 2010 по 2014 год.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "динамовцы" после 10-и туров с 17-ю очками занимают 6 место.
Совет директоров "Динамо" одобрил кандидатуру Воронина на должность помощника главного тренера
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин рассказал, что экс-футболист команды Андрей Воронин близок к тому, чтобы войти в тренерский штаб клуба.
Фото: ФК "Динамо"
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