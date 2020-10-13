Промес поставил эмодзи, изображающий тошноту? Мне он написал, что рад за меня. Это жизнь, мы делаем свою работу. Буду ли я праздновать гол "Спартаку"? Нет. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить "Спартаку", как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований, - цитирует Зе Луиша "СЭ".
29-летний Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" 6 октября. Соглашение рассчитано на три года. Форвард сборной Кабо-Верде ранее защищал цвета московского "Спартака" на протяжении четырех лет - с 2015 по 2019.
В составе красно-белых он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны, а также сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, что "Локомотив" благодаря серебряным медалям минувшего чемпионата также примет участие в главном еврокубковом турнире.
В прошлом чемпионате Португалии Зе Луиш провел 19 матчей и забил 7 мячей.
Зе Луиш: постараюсь забить "Спартаку", как и любой другой команде
Нападающий "Локомотива" Зе Луиш ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота "Спартака", за который выступал в России ранее.
Фото: ФК "Локомотив"
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