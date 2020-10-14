Голкипер "Зенита" Кержаков: Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что владелец "Спартака" Леонид Федун создал давление на судейский корпус.
Фото: ФК "Зенит"
"С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку "Спартаку", и в этом плане Федун все грамотно сделал", - передает слова Кержакова "Фонтанка.ру".

Напомним, что после ошибочно назначенного пенальти в ворота "Спартака" в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:2) Федун пригрозил снятием команды с чемпионата.

После 10-и туров красно-белые, имея в своем активе 21 очко, расположились на 2-й строчке в чемпионате России, уступая лидирующему петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско проведут выездной матч с "Химками". Начало встречи - 17 октября в 19:00 по Москве на "Арене Химки".

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Теги: Кержаков Федун Спартак Зенит
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