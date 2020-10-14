— "Динамо" сделало отличный выбор! Шварц — высококлассный специалист, который высоко котируется в Германии. Фанаты "Майнца" были крайне расстроены его уходом, — рассказал немец в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, о назначении Шварца было объявлено сегодня. 41-летний специалист ранее тренировал "Майнц" и "Эшборн".
38-летний Кураньи выступал в составе "Динамо" с 2010 по 2015 год, проведя за клуб 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи.
Кураньи: фанаты "Майнца" были крайне расстроены уходу Шварца
Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост наставника клуба.
Фото: Getty Images
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