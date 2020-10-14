Кураньи: фанаты "Майнца" были крайне расстроены уходу Шварца

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост наставника клуба.
Фото: Getty Images
— "Динамо" сделало отличный выбор! Шварц — высококлассный специалист, который высоко котируется в Германии. Фанаты "Майнца" были крайне расстроены его уходом, — рассказал немец в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, о назначении Шварца было объявлено сегодня. 41-летний специалист ранее тренировал "Майнц" и "Эшборн".

38-летний Кураньи выступал в составе "Динамо" с 2010 по 2015 год, проведя за клуб 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Динамо Шварц Кураньи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сборная России не смогла забить Венгрии и потеряла очки во второй игре Лиги наций подряд
"Так будет, но ещё рановато". Гилерме возмутился лысиной своей модели в FIFA 21 1
"По крайней мере до конца он его отработает". Медведев — о контракте Рибалты
Источник: "Химки" выкупят Зиньковского за 50 млн рублей 2
"Лучший ответ всем сплетникам". Медведев — о ролике, где Дзюба вспомнил историю с кошельком 3
Сен-Максимен продлил контракт с "Ньюкаслом" до 2026 года
Жирков приблизился к Березуцкому в рейтинге проведенных матчей за сборную России 4
Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по количеству матчей в качества капитана сборной 1
Кураньи: фанаты "Майнца" были крайне расстроены уходу Шварца
Воронин: я провел в "Динамо" яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской
"Спартак" хочет отправить Игнатова в аренду. Игрок не хочет уходить 5
Месси вступил в перепалку с тренером Боливии, послав его 1
Байрамян: очень важно играть вместе с таким мастером, как Мхитарян
Смольников и Дзюба попали в стартовый состав сборной России на матч с Венгрией 25
Известно, в какой форме сборная России выйдет на матч с Венгрией 1
Глебов: моя следующая цель – выйти в финал чемпионата Европы и выиграть его
Казарцев возвращается к судейству в РПЛ и другие назначения арбитров в 11-м туре 9
Бувач прокомментировал назначение Шварца на пост главного тренера "Динамо"
"Акинфеев ничего не объяснил". Экс-игрок молодежки рассказал, из-за чего сборная получила пять удалений в 2005-м 5
"Наполи" присудили техническое поражение и лишили одного очка за неявку на матч с "Ювентусом"
Джорджевич вернулся в "Арсенал" 5
Защитник "Арсенала" перешел в "Тамбов"
Сандро Шварц официально стал новым главным тренером "Динамо" 3
"Спартак" поздравил Тедеско с годом работы в клубе
Кержаков: думаю, "Спартак" будет бороться за чемпионство до конца. Пускай они будут вторые 6
"Зенит" представил промо-видео к Лиге чемпионов с генерал-адмиралом Семаком в главной роли 14
Источник: перед "Велесом" поставлена задача выхода в РПЛ
Кержаков: задача "Зенита" в ЛЧ - выход из группы 2
Вендел провел первую тренировку в "Зените" (фото) 2
"Уфа" могла взять в аренду Урунова из "Спартака" 1
Все новости
-