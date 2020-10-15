- В целом было тяжело, смотрелось это грустно, хотелось чем-то помочь. Долгожданные замены - вышли молодые Бакаев и Мостовой - добавили скорости, пошли моменты, но мало, не хватило.
Общее впечатление - пытались сыграть без риска, тем же составом, в ту же схему. Ставка не сыграла, - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Бывший гендиректор "Локо" также добавил, что от сборной ждут яркой игры, однако для этого нужно выпускать на поле молодых футболистов. По словам Геркуса, не вызывая молодых игроков в команду, Черчесов рискует потерять авторитет.
Сборная России потеряла очки во второй встрече Лиги наций подряд. Ранее наша национальная команда не сумела победить Турцию (1:1). Несмотря на это, подопечные Станислава Черчесова сохраняют первое место в группе 3 лиги B. Отрыв от Венгрии по итогам четырех туров составляет одно очко.
Геркус - об игре сборной России: было тяжело, смотрелось это грустно, хотелось чем-то помочь
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от игры сборной России в 4-м туре Лиги наций с Венгрией (0:0).
Фото: РИА Новости
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