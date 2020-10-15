В услугах 20-летнего хавбека заинтересован "Локомотив". Также на игрока претендует загребское "Динамо", которое уже сделало предложение "Спортингу" об аренде Камашу.
В прошлом чемпионате Португалии Камашу в составе "Спортинга" провел 19 матчей.
Источник: A Bola
Источник: "Локомотиву" интересен хавбек "Спортинга"
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Рафаэл Камашу может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Спортинг"
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