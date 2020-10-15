- У него контракт еще два месяца. Возможен ли его переход? Да, такое возможно, но трансфер еще не состоялся, - цитирует Сайманова Sport24.
Сообщалось, что 27-летний футболист близок к смене клубной прописки, а самыми явными кандидатами на его подписание значатся "Химки" и "Ротор". Могилевец желает продолжить карьеру в "Химках" и может подписать контракт с клубом в ближайшее время.
Могилевец выступает за "Рубин" с февраля 2018 года, перейдя из "Ростова". Всего за казанский клуб игрок провёл 77 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. В текущем сезоне хавбек лишь раз появился на поле в чемпионате России, выйдя на замену в матче с "Уралом" (1:1).
В "Рубине" подтвердили, что Павел Могилевец может покинуть клуб
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил, что полузащитник команды Павел Могилевец может покинуть клуб.
Фото: ФК "Рубин"
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