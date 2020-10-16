"Когда закончил играть, три месяца вообще ничего не делал. Делал то, что было запрещено во время игровой карьеры - выпивал. Вечером обязательно бутылочка вина открывалась, телевизор смотрел, вес набрал, также поездил по разным странам", - сказал Березуцкий в youtube-программе "Коммент.Шоу".
В настоящее время Василий Березуцкий входит в тренерский штаб ЦСКА.
Василий Березуцкий заявил, что выпивал после окончания карьеры
Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, чем занимался после завершения карьеры игрока.
Фото: Sportbox
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