Сообщается, что "Локомотив" в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с 24-летним хавбеком. Отмечается, что стороны согласовали все детали нового соглашения.
Текущий контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне РПЛ полузащитник в составе "железнодорожников" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Источник: "Локомотив" близок к продлению контракта с Антоном Миранчуком
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук обновит трудовой договор с московским клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
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