41-летний помощник главного тренера и бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин прилетел в Москву, сообщает телеграм-канал журналиста Сергея Егорова. Украинский специалист был замечен в одном из столичных аэропортов.
Ранее сообщалось, что Андрей Воронин должен прилететь в ночь с 20 на 21 октября и в этот же день провести с "Динамо" два тренировочных занятия. Главный тренер команды Желько Бувач должен прибыть сегодня вечером.
Ассистент главного тренера "Динамо" Воронин прибыл в Москву
Экс-игрок и новый помощник главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин прилетел в Россию.
Фото: телеграм-канал "Футбольный Биги - видео/фото"
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