"Спортивный директор хотел приобрести Кокорина, насколько я слышал. Скоро зимнее окно, мы можем вернуть его обратно. Мне всегда нравилось, как Кокорин играл. Хорошие футболисты пригодятся любому клубу", - сказал Воронин.
Александр Кокорин перешел из "Зенита" в "Спартак" летом этого года. В текущем сезоне РПЛ 29-летний форвард в составе красно-белых провел 3 матча и забил 1 мяч.
В ближайшем матче РПЛ "Динамо" сыграет с "Сочи". Поединок состоится в Москве 24 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: РБ-Спорт
Воронин: можем вернуть Кокорина в "Динамо"
Помощник главного тренера "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал возможное возвращение нападающего "Спартака" Александра Кокорина в состав бело-голубых.
Фото: ФК "Спартак"
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