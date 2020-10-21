Матч РПЛ "Спартак" - "Ростов" пройдёт без зрителей

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что матч 13-го тура РПЛ с "Ростовом" пройдёт без зрителей.
Ранее появились слухи, согласно которым болельщиков на "Открытие Арену" не пустят. Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов подтвердил, что москвичи получили соответствующие предписания.

"Спартак" рассчитывал, что на матч будут пускать до 15 тыс. зрителей.

"Сегодня утром в клуб поступило предписание, что в связи с эпидемиологической ситуации в Москве игра должна пройти без зрителей", — цитирует Фетисова "Чемпионат".

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Теги: Спартак Ростов Коронавирус
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