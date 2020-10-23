"После возвращения из Уфы, я несколько раз был на "Матче" в качестве футбольного эксперта. Отработал на стадионе и в студии. Могу сказать, что это хорошии? опыт, которыи? в том числе пригодится в дальнеи?шем в профессии.
Это интересно. Поскольку смотрю почти все матчи в туре, уже начала формироваться привычка выделять в них главное. То, что хотел бы рассказать вам", - написал Евсеев в своем Instagram.
Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы" 6 октября. Новым наставником уфимской команды стал Рашид Рахимов.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Евсеев - о работе телеэкспертом: это хороший опыт, который пригодится в дальнейшем в профессии
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о работе экспертом на телевидении.
Фото: ФК "Спартак"
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