Карпин - об удалении Еременко: он же не может в воздухе ногу оставить!

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Химками" (0:2) остался недоволен решением арбитра показать красную карточку Роману Еременко.

Фото: ФК "Ростов"

"Причина поражения? Мы не забили, а они забили. Причина в том, что мы вдесятером пытались выиграть.



В моменте с удалением Еременко играл прямой ногой? Вы серьезно? Он останавливал мяч, он игрока даже не видел. Какая резкая игра?



С решением судьи я, естественно, не согласен. Это не красная карточка, желтая - окей. Он игрока этого не видит, он играет в мяч и опускает ногу на землю. Он же не может в воздухе ногу оставить! Поэтому он наступает и попадает в бедро", - сказал Карпин после матча.