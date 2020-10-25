"Таблица расстраивает. "Спартак" по игре лидирует. Непривычно видеть "Зенит" на второй строчке.
"Краснодару" обидно, потому что он здорово сыграл с "Ренном" в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой "Спартаку" и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, что после 12-и туров московский "Спартак" имеет в своем активе 27 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Чемпион последних двух сезонов петербургский "Зенит" расположился на 2-й строчке, набрав 24 очка. Отметим, что сине-бело-голубых может сместить московский ЦСКА, который сегодня, 26 октября, проведет домашний матч против тульского "Арсенала" в рамках 12-го тура РПЛ.
Аршавин: непривычно видеть "Зенит" на второй строчке. "Спартак" по игре лидирует
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"
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