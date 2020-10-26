"Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату 6,5 млн евро в год плюс бонусы. При этом в "Зените", в случае отставки Сергея Семака, не будут рассматривать кандидатуру российского тренера", - сообщает источник.
Также отмечается, что список кандидатов на пост главного тренера петербургского клуба будет расширяться.
48-летний Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" в период с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал "Саутгемптон" и "Эспаньол".
"Зенит" после 12-и туров с 24 очками занимает 2-е место в чемпионате России, отставая от московского "Спартака" на 3 очка.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" ведет переговоры с Почеттино о возможном назначении на пост главного тренера
Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший "Тоттенхэм", может сменить Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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