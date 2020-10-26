"Щенников, воможно, вернется через неделю. Может, больше. У него сложная травма - задняя поверхность бедра. Завтра свое состояние оценит Мариу Фернандес. Посмотрим, как он перенес нагрузку. Он быстро набирает форму и, думаю, к матче с "Динамо" в четверг будет готов", - сказал Гончаренко.
Сегодня ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ разгромил тульский "Арсенал" со счетом 5:1.
Команда Гончаренко занимает второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Источник: "СЭ"
Гончаренко: Фернандес быстро набирает форму
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.
Фото: ТАСС
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