Малафеев: знал, что когда пойду работать в "Зенит", поругаюсь со многими

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о разговоре с полузащитником "Рубина" Олегом Шатовым.
Фото: ТАСС
Ранее Шатов нелицеприятно отозвался о Малафееве. Футболист заявил, что "не сядет с ним в одну лодку". Недовольство полузащитника вызвала история, которая произошла, когда Малафеев занимал должность заместителя спортивного директора "Зенита". Тогда Малафеев привёл цифры, заявив, что Шатову нужно больше работать на тренировках.

Бывший вратарь пояснил, что у Шатова почти в два раза снизилось количество и качество создаваемых голевых моментов.

"Вот суть его претензий. Я говорю: "Олег, я же в клубе работаю. Даже если мы с тобой друзья, вместе играли и так далее… Мы каждый — на своей работе". Он говорит: "Ну, я тебя понимаю". Я говорю: "Если ты меня понимаешь, как ты можешь на меня злиться?" А он говорит: "Ну, ты ж по дружбе должен был это сделать". Вот это будет вечная проблема из-за того, что сложно понять… Я знал, что, когда пойду на эту работу, я поругаюсь со многими", - скзаал Малафеев на YouTube-канале Рашен Football.

Шатов в нынешнем сезоне перебрался в "Рубин". Полузащитник покинул "Зенит" по истечении контракта. Малафеев уже также не работает в питерском клубе.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Малафеев Шатов Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Президент "Барселоны" Бартомеу подал в отставку 1
Чорлука получил повреждение в матче с "Баварией"
Хакеры украли 519 тыс. евро выплат от "ПСЖ", предназначенных для "Бока Хуниорс" от трансфера Паредеса 1
Баринов: у футболистов "Локо" было паническое состояние после поражения от "Ротора"
"Барселона" проявляет интерес к нападающему ПСВ
Полузащитник "Локо" Баринов рассказал о реабилитации после травмы
Защитник "Зенита" Ловрен: в команду вернулось настроение, несмотря на два подряд поражения 3
Магкеев на предматчевой разминке получил травму. В игре с "Баварией" его заменит Куликов
Семак заявил, что Малком и Азмун не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией" 11
Битва двух лидеров в Нижнем Новгороде. Анонс 18-го тура ФНЛ
Экс-тренер "Краснодара" возглавил "Акрон" 1
Арбитр Федотов: судьи не тянут "Спартак", но больше и не ошибаются против него 13
Газизов: уверены, что Соболев восстановится раньше 6
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Баварией" 9
Малафеев: знал, что когда пойду работать в "Зенит", поругаюсь со многими
Сразу пять футболистов "Лацио" заразились коронавирусом. 1
"Енисей" назвал имя нового главного тренера 1
Главный тренер "Боруссии" рассказал, почему его команде стоит опасаться "Зенит" 3
Фавр: у "Зенита" помимо Азмуна и Малкома есть очень хорошие футболисты 5
Ребров: эмоции в матче "Ференцвароша" с киевским "Динамо" будут играть некоторую роль
Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом 1
Полиция арестовала бывшего агента Левандовского, который угрожал форварду
Рами заявил, что Мбаппе перейдёт в "Реал" летом 1
Олич: "Динамо" Загреб не надо бояться ЦСКА, шансы будут 1
Моуринью показал, как игроки "Тоттенхэма" уставились в телефоны после победы над "Бёрнли"
Геркус отреагировал на жалобы руководства "уфы" на сокращение бюджета
Адвокат избитого судьи: Широков неадекватен, он опасен для окружающих 5
"Всю жизнь я был геем". Известный норвежский судья сделал каминг-аут 19
Живоглядов: хотелось бы, чтобы "Локомотив" стал известен в Европе 3
Адвокат Широкова: сейчас дело находится на стадии направления в суд 1
Все новости
[dekstop] [/dekstop] -