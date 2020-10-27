Ранее Шатов нелицеприятно отозвался о Малафееве. Футболист заявил, что "не сядет с ним в одну лодку". Недовольство полузащитника вызвала история, которая произошла, когда Малафеев занимал должность заместителя спортивного директора "Зенита". Тогда Малафеев привёл цифры, заявив, что Шатову нужно больше работать на тренировках.
Бывший вратарь пояснил, что у Шатова почти в два раза снизилось количество и качество создаваемых голевых моментов.
"Вот суть его претензий. Я говорю: "Олег, я же в клубе работаю. Даже если мы с тобой друзья, вместе играли и так далее… Мы каждый — на своей работе". Он говорит: "Ну, я тебя понимаю". Я говорю: "Если ты меня понимаешь, как ты можешь на меня злиться?" А он говорит: "Ну, ты ж по дружбе должен был это сделать". Вот это будет вечная проблема из-за того, что сложно понять… Я знал, что, когда пойду на эту работу, я поругаюсь со многими", - скзаал Малафеев на YouTube-канале Рашен Football.
Шатов в нынешнем сезоне перебрался в "Рубин". Полузащитник покинул "Зенит" по истечении контракта. Малафеев уже также не работает в питерском клубе.
Малафеев: знал, что когда пойду работать в "Зенит", поругаюсь со многими
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о разговоре с полузащитником "Рубина" Олегом Шатовым.
Фото: ТАСС
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