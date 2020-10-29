"Конечно, приветствую вердикт КДК, ведь еще сразу после игры с "Химками" сказал, что максимум, что сделал Роман - это фол по неосторожности, никак не тянувший на желтую и, тем более, красную карточку. Хорошо, что Еременко сможет помочь нам в матче со "Спартаком", - сказал Карпин.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Еременко провел в составе "Ростова" 9 матчей и отличился одним забитым голом.
Матч 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября. начало - в 16:30 мск.
В текущем сезоне чемпионата России команда Карпина занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Источник: "СЭ"
Карпин: отмена красной карточки Еременко? Приветствую вердикт КДК
Главный тренер "Ростова" прокомментировал отмену красной карточку полузащитнику команды Роману Еременко.
Фото: "Чемпионат"
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