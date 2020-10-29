Наставник красно-белых не понимает, как КДК РФС отменил красную карточку хавбека "Ростова", сообщает телеграм-канал "Вы кого мне притащили!?".
В ближайшем матче РПЛ "Спартак" на своем поле примет "Ростов". Встреча состоится 31 октября и начнется в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ Еременко в составе "Ростова" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Тедеско возмущен отменой красной карточки Еременко
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил недовольство решением КДК РФС по поводу отмены красной карточки полузащитника "Ростова" Романа Еременко.
Фото: ФК "Ростов"
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