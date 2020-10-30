- Зарема - близкий человек владельца клуба, красотка и женщина, хорошо формулирующая свою позицию. Ее личная вовлеченность - это плюс для "Спартака". Это определенное внимание, бодрость менеджмента. Она имеет на это право.
- Франко Камоцци, конечно, очень невоспитанный человек, несмотря на очень вежливую форму всех своих интервью. Если ты имеешь влияние, возможность советовать Зареме и Леониду Федуну, никому не говори об этом, промолчи. Зачем вести себя так неуважительно по отношению к менеджменту и всему клубу? - передает слова Германа Ткаченко "Спорт-Экспресс".
"Спартак" единолично занимает первое место в турнирной таблице чемпионата после домашнего поражения "Зенита" от "Рубина" (1:2) и собственной гостевой победы над "Краснодаром" (1:3). В ходе летнего трансферного окна красно-белые подписали свободного агента 29-летнего нападающего Александра Кокорина, а также приобрели 19-летнего узбекского атакующего полузащитника Остона Урунова из "Уфы" и 29-летнего нигерийского вингера Виктора Мозеса из лондонского "Челси". Следующий матч "Спартака" состоится 31 октября, когда московский клуб на своем поле примет идущий на 6 месте с 20 очками "Ростов".
Агент Ткаченко: личная вовлеченность Заремы - плюс для "Спартака", а Камоцци очень невоспитанный человек
Футбольный агент Герман Ткаченко дал оценку влиянию на "Спартак" Заремы Салиховой и Франко Камоцци.
Фото: ТАСС
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