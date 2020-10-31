"У нас за два дня до матча с тульским "Арсеналом", к сожалению, получили травмы Игнатьев и Шатов", - сказал Слуцкий клубной пресс-службе.
О степени повреждений пока информации нет.
Сегодня "Рубин" в матче 13-го тура РПЛ играет с "Арсеналом". После первого тайма казанская команда выигрывает со счетом 2:0.
Игнатьев и Шатов получили травмы
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в команде.
Фото: ФК "Рубин"
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