Игнатьев и Шатов получили травмы

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в команде.
Фото: ФК "Рубин"
"У нас за два дня до матча с тульским "Арсеналом", к сожалению, получили травмы Игнатьев и Шатов", - сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

О степени повреждений пока информации нет.

Сегодня "Рубин" в матче 13-го тура РПЛ играет с "Арсеналом". После первого тайма казанская команда выигрывает со счетом 2:0.

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Теги: Рубин Слуцкий Игнатьев Шатов
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