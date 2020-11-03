"А почему вообще отреагировали так резко? А почему принятия мер потребовали от Матч-ТВ, а не, к примеру, через Винлайн, который производит Коммент-Шоу и при этом спонсор Спартака?
А потому, что это реагирует Зарема! И это любопытно. Сам Федун и не такое терпел, он вообще не обидчивый. Газизов сам бы сказал, без пресс-службы.
Нет, тут мы снова имеем дело с этой порывистой, эмоциональной, жесткой дамой.", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что в очередном выпуске программы "Коммент.Шоу", которую ведут известные футбольные комментаторы, прозвучала шутка, высмеющая наставника "Спартака" Доменико Тедеско. В московском клубе шутку сочли оскорбительной и потребовали принести публичные извинения перед немецким тренером.
"Это реагирует Зарема!" Уткин - о жалобе "Спартака" по поводу шутки комментатора Казанского
Блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале высказал мнение о причинах жалобы "Спартака" на шутку в "Коммент-шоу".
Фото: РИА Новости
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