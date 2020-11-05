"Денис очень крутой парень. Он оставил только положительные эмоции, по сей день мы с ним общаемся. Он узнает, как у меня дела, и я в свою очередь тоже. Поддерживаем связь.
Лезгинку в его исполнении? Топ (смеется). Мне кажется, у него неплохо получается танцевать лезгинку, поэтому никто не давал ему совета в этом", - приводит слова Садулаева Sport24.
Напомним, что Глушаков выступал за "Ахмат" в сезоне-2019/2020.
Садулаев является воспитанником грозненского клуба. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в Российской Премьер-Лиге 9 матчей и результативными действиями не отметился.
Садулаев: Глушаков – крутой парень. Его лезгинка – топ
Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев поделился мнением об экс-хавбеке грозненского клуба Денисе Глушакове, ныне выступающим за "Химки".
Фото: ФК "Ахмат"
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